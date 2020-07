Westerlo tevreden met invoering barragematch

Westerlo was dinsdag niet aanwezig op de Algemene Vergadering van de Pro League. Vice-voorzitter Hasan Cetinkaya zit na de lockdown terug in Turkije en gedelegeerd bestuurder Wim Van Hove was verontschuldigd om privé-redenen. Hij stond tijdens de vergadering wel voortdurend in contact met Philippe Bormans van Union, die een volmacht had gekregen om de stem van Westerlo uit te brengen.