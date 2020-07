Vakantie dichtbij: maak kennis met het favoriete dorp van de Fransen

Nog op zoek naar een vakantiebestemming dichtbij huis? Dan is het Franse gehucht Hunspach in de Elzas ongetwijfeld een optie. De Fransen verkozen het zonet zelf tot beste dorpje van het land.

Al negen seizoenen lang gaat het televisieprogramma Le village préféré des Français op zoek naar het favoriete dorpje van de Fransen. Dit jaar kwam Hunspach als eerste uit de bus. Dat plaatsje aan de Duitse grens in het departement Bas-Rhin telt amper 650 inwoners en is vooral bekend voor zijn prachtige vakwerkhuizen. Maar niet alleen de bijzondere huizen zijn een troef van Hunspach, dat geldt ook voor de uitgestrekte wijngaarden en de nabijheid van steden als Straatsburg.

Volgens zakenblad Forbes mag Hunspach dankzij de titel de komende maanden rekenen op tot dertig procent extra bezoekers. “We hebben alles in petto om de toeristen hier goed te verwelkomen”, zegt plaatsvervangend burgemeester Sylvie Heiby in een eerste reactie. “De Elzas werd hard getroffen door Covid en dat we dus weer bezoekers mogen ontvangen, stemt ons bijzonder gelukkig.”

Nog extra inspiratie nodig voor een reisje naar Frankrijk? Hunspach haalde het in de wedstrijd van Les Anses-d’Arlet in Martinique en Ménerbes in de Provence. Laureaten van vorige jaargangen zijn Eguisheim en Kaysersberg, ook uit de Elzas, Saint-Cirq-Lapopie, Cordes-sur-Ciel, Ploumanac’h, Rochefort-en-Terre, Cassel en Saint-Vaast-la-Hougue.