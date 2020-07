Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: taart met rood fruit van Hap en Tap

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Als eerste is Hap en Tap van Myriam Minne aan de beurt. Zij koos voor een makkelijk taartje met rood fruit.

“Dat het een taartje moest zijn, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik ben een zoetekauw pur sang en dat merk je meteen als je mijn blog bezoekt: je vindt er veel meer recepten voor desserts en gebak dan voor hapjes, voorgerechten en hoofdgerechten samen”, vertelt Myriam van Hap en Tap.

“Ik koos voor de taartje met rood fruit voor enkele eenvoudige redenen. Het is een taart waarvoor de oven niet aanmoet, want op een warme zomerdag is die aanzetten wel het laatste dat je wil. Het is snel klaar en last but not least, het moest een taartje zijn met het beste wat de zomer te bieden heeft: rood fruit in overvloed.”

(Voor)bereiding: ± 30 min

Rusten: ± 2 uur

Moeilijkheidsgraad: eenvoudig

Ingrediënten voor taart met rood fruit (6 personen):

18 aardbeien 4 minirolcakejes met aardbei (kant-en-klaar te koop in de supermarkt) 10 kersen 6 bosbessen 10 rode bessen 1 handje bosaardbeitjes 10 frambozen beetje bloemsuiker

Voor de kersenmousse:

200 g pulp van (griotte) kersen 2,5 blaadjes gelatine van 2 g/stuk 22 g suiker 150 g volle room

Voor de afwerking:

eetbare bloemetjes naar keuze zoals roosjes, bergamot en minibasilicum

Werkwijze

Voor de kersenmousse:

Week de blaadjes gelatine in een ruime hoeveelheid koud water. Verwarm in een kookpot de kersenpulp met de suiker tot de suiker is opgelost, giet 2/3 van de pulp in een slakom en verwarm de rest tot 50° C. Voeg de uitgeknepen gelatine van het vuur toe en meng. Doe de 1/3 mousse terug bij de 2/3 en laat op kamertemperatuur komen. Klop de room op tot slagroom en spatel onder de afgekoelde mousse.

Voor de aardbeien:

Spoel de aardbeien en verwijder de kroontjes. Snij 10 aardbeien middendoor en plaats ze met de snijkant naar buiten verticaal tegen de rand van een bakring van 15 cm diameter die je bekleed hebt met rhodoïd plastic.

Voor de bodem:

Snijd de minirolcakejes in plakjes van 5 mm dik en schik ze op de bodem van de bakring. Schep er de kersenmousse op. Zet gedurende minimum 2 uur in de koelkast alvorens de taart te ontvormen.

Voor het rood fruit:

Was het fruit, snij de resterende aardbeien en kersen in twee en plaats ze samen met de bosbessen en rode bessen op de taart. Strooi wat bloemsuiker op de frambozen en voeg die eveneens toe. Werk de taart met rood fruit af met de eetbare bloemen en de minibasilicum.