‘Full Dome’-projectie vergroot mogelijkheden in Kattevennen-Cosmodrome

Genk -

De Kattevennen-Cosmodrome in Genk heeft de complete filmapparatuur in de 360° filmzaal vernieuwd. Dat is het eerste van een reeks aanpassingen die dit jaar worden uitgevoerd, waarbij nog een ‘stokkemanroute’ en een dry slope met uitkijktoren gepland staan. “In totaal investeren we 300.000 euro”, zegt toerismeschepen Toon Vandeurzen (CD&V).