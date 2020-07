Nederlandse politie vindt onderwereldgevangenis met ‘martelcontainer’

De Nederlandse politie heeft in de Wouwse Plantage, net over de Belgische grens, een onderwereldgevangenis met een heuse martelcontainer gevonden. Die ontdekking werd gedaan nadat het geëncrypteerde chatsysteem Encrochat was gekraakt, waardoor de politie miljoenen berichten kon meelezen. In het dossier zijn zes verdachten aangehouden.