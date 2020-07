Pro League wil impact van preventieve witwaswet op voetbalclubs eerst onderzoeken

De Pro League, die de belangen van de professionele voetbalclubs verdedigt, heeft in een nota aan de leden van de commissie Financiën van het federaal parlement gevraagd om extra tijd om de impact van de antiwitwaswet op de clubs te onderzoeken. In een persbericht licht de Pro League toe bevreesd te zijn voor haar internationale concurrentiepositie. “Maar we blijven voorstander van een verplichting tot transparantie.”