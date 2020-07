Man voelt zich Tarzan, maar dan breekt touwenschommel halfweg

Een jongen die met zijn vrienden bij een huisje aan Detroit Lakes, Minnesota, op verlof was, besloot dat hij zijn oude touwschommel nog eens wou proberen. maar helaas knapte het touw snel, en hij landde bijna op keien in de buurt van het water.

Ik heb dit touw al zo’n 15 jaar hangen bij mijn huisje en niemand heeft het waarschijnlijk, de voorbije acht jaar gebruikt. Na een paar drankjes met de vrienden besloot mijn maatje Brandon dat hij het touw wou testen. Tot onze verbazing knapte het touw ongeveer halverwege en gelukkig raakte hij niet gewond. Er liggen enorme keien op de bodem van het struikgewas om te voorkomen dat de oever in het meer zou afglijden en zijn hoofd kwam er extreem dicht bij! Het water waar hij in landde was ondiep, en we hadden echt geluk dat hij eruit kwam met alleen wat kleine kneuzingen en schrammen!