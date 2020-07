Drugsmaffia profiteert van crisis: dit jaar bijna kwart meer coke gevonden in Antwerpse haven

De douane heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar al 28.865 kilogram cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is vijf ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar, oftewel een stijging met bijna een kwart. “Het is duidelijk dat de drugsmaffia niet heeft stilgezeten en heeft willen profiteren van de wereldwijde crisis”, klinkt het bij de FOD Financiën.