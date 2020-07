Er raken steeds meer details bekend over Fenty Skin van Rihanna

Na een kledingcollectie, een lingerielijn en een make-upmerk waagt Rihanna zich binnenkort met Fenty Skin voor het eerst aan huidverzorging. De geruchten daarover werden in maart al bevestigd door de superster. Ondertussen zijn ook al meer details vrijgegeven.

In een interview met de Britse Vogue bevestigde Rihanna begin maart al dat Fenty Skin er zeker zou komen. Maar het heeft er alles van weg dat dat wel eens sneller zou kunnen gebeuren dan verwacht. In 2019 legde ze de naam Fenty Skin al vast en onlangs deed ze dat ook voor enkele namen van producten. Zo gaat het om Buff Ryder, Instant Reset, Fat Water, Flash Nap en Hydra Vizor. Die laatste zou bijvoorbeeld gebruikt worden voor een zonnecrème.

Uit de documenten waarmee de merknaam werd geregistreerd, blijkt dat Fenty Skin zal bestaan uit “medische en niet-medische huidverzorgingsproducten, lichaamsverzorgingskits met niet-medicinale lichaamsverzorgingsproducten en accessoires”. Naar verluidt is er in elk geval van parfums geen sprake.

Fenty Skin moet een aanvulling worden op Fenty Beauty dat Rihanna in 2017 oprichtte. Dat make-upmerk kreeg toen heel wat lof omdat het in tegenstelling tot andere labels wel aandacht had voor de grote verscheidenheid aan huidtinten die er bestaan. Het bracht de superster ondertussen al ettelijke miljoenen op.

Wanneer Fenty Skin exact wordt gelanceerd, blijft voorlopig onduidelijk.