Onder invloed aan het stuur ondanks levenslang rijverbod in Diest

Diest -

en patrouille van de politiezone Demerdal heeft maandagnamiddag in de Nicolas Welterstraat een 52-jarige chauffeur uit Diest betrapt die een levenslang rijverbod had. De man bleek ook onder invloed van zowel drugs als alcohol. Zijn auto bleek niet verzekerd, niet ingeschreven bij de Dienst voor het Wegverkeer en niet aangeboden bij de technische controle. De auto is in beslag genomen. De Diestenaar zal zich later voor de politierechter in Leuven moeten verantwoorden.