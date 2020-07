Visdraad over fietspad in Elen gespannen: politie zoekt getuigen

Dilsen-Stokkem -

De politie Maasland raadt fietsers aan om extra voorzichtig en aandachtig te zijn. Dit nadat dinsdag werd gemeld dat een onbekende visdraad tussen twee palen over het fietspad aan de Steenweg naar Neeroeteren, kruispunt met de Stationsstraat te Dilsen-Stokkem (Elen) had gespannen. De melder had dit op tijd opgemerkt en de draden doorgeknipt. Omdat dit soort sabotage gevaarlijke situaties kan opleveren, is de politie nu op zoek naar de dader.