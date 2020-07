William en Harry verdelen erfenis van Diana over hun eigen stichtingen

Prins William en prins Harry hebben een akkoord bereikt om de toekomstige opbrengsten van het herdenkingsfonds van hun in 1997 overleden moeder Diana te verdelen over hun eigen goede doelen. Eerder kozen de broers er al voor om elk hun eigen weg te gaan en aparte stichtingen op te richten.

Uit financiële documenten die de Britse pers te pakken kreeg, blijkt dat William en Harry in december een overeenkomst hebben ondertekend waarin ze het geld dat binnenkomt bij het Diana, Princess of Wales Memorial Fund voortaan zouden verdelen over hun eigen stichtingen. Die beslissing kwam er amper een maand voor Harry en zijn echtgenote Meghan Markle er voor kozen om hun taken als leden van de koninklijke familie naast zich neer te leggen.

Het herdenkingsfonds van Diana kwam al in 2013 onder de controle te staan van de Royal Foundation, de stichting die werd gedragen door de Cambridges (William en Kate Middleton) en de Sussexes (Harry en Meghan). In juni vorig jaar kozen Harry en Meghan er echter voor om zich daarvan los te scheuren en hun eigen stichting op te richten.

De Royal Foundation werd toen opgesplitst in de Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge en de al ter ziele gegane Sussex Royal Foundation. Die laatste organisatie moest het koppel laten varen omdat het niet langer de titel royal mocht gebruiken na zijn vertrek. In de plaats startten Harry en Meghan dan Archewell op, genoemd naar hun zoontje Archie.

Het Diana, Princess of Wales Memorial Fund zamelt niet langer actief geld in, maar kan wel regelmatig rekenen op donaties en bijvoorbeeld giften uit erfenissen. Het gaat dan ook niet om astronomische bedragen. Zo kreeg de Royal Foundation in 2019 zo’n 24.000 euro van het herdenkingsfonds. De broers en hun vrouwen kunnen voortaan dus elk hun deel besteden aan een goed doel naar keuze.