Gemiddeld aantal besmettingen met 5 procent gedaald

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus lag volgens de recentste weekcijfers op gemiddeld 81,7 per dag, zo meldt gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag. Dat is een daling van 5 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in België staat nu op 62.058, tegenover 62.016 maandag. De voorbije 14 dagen waren er 10,2 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, tegenover 10,5 maandag.

Minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames

Ook de andere trends dalen. De laatste zeven dagen lag het gemiddeld aantal sterfgevallen 16 procent lager dan de voorlaatste periode van zeven dagen. Gemiddeld zijn er nog 4,6 sterfgevallen per dag. De ziekenhuisopnames daalden met 24 procent: momenteel worden er gemiddeld nog 10,7 mensen per dag opgenomen. In totaal liggen nog 169 mensen in het ziekenhuis tegenover 244 vorige week, een daling van 31 procent. Op intensieve zorgen lagen begin vorige week nog 41 mensen, en begin deze week nog 27. Dat is dan weer goed voor een daling van 34 procent.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de COVID-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.

