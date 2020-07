Contact tracing app tegen september klaar, maar volledig vrijwillig

De contact tracing app in de strijd tegen het coronavirus zal tegen september klaar zijn. Dat heeft Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, gezegd in De Ochtend (Radio 1). De app wordt niet verplicht.

De app geeft aan of je de voorbije dagen in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ons land ging eerst niet inzetten op zo’n app, maar vorig maand zetten de bevoegde overheden dan toch het licht op groen. De app zou na de zomer beschikbaar zijn, zal vrijwillig zijn, moet complementair zijn aan de bestaande vorm van contact tracing en moet voldoende garanties bieden op het vlak van privacy, klonk het toen.

De app werkt via bluetooth en legt vast met wie iemand in contact is geweest. Wie besmet is krijgt van de arts een code die in de app moet worden ingegeven. De app stuurt vervolgens een waarschuwing uit naar al wie met de besmette persoon in contact is geweest.

Uit een enquête van Vias institute met het Kenniscentrum Data & Maatschappij blijkt dat bijna vier op de tien Belgen (37%) bereid is een tracing app te installeren, 27% twijfelt.