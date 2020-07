KAART. Hoe veilig is je vakantiebestemming? Bekijk hier de situatie in heel Europa

Is mijn vakantiebestemming veilig? Het is vaak moeilijk te achterhalen in welke gebieden het risico op een besmetting groter is. Een tool van de onderzoekscentrum van de Europese Commissie toont heel gedetailleerd wat de toestand is in heel Europa.

“De kaart beschrijft het actuele besmettingsniveau”, zegt viroloog Steven Gucht. “Al moet je goed opletten: de cijfers kunnen soms enkele dagen oud zijn. In het algemeen zou ik afraden om naar gebieden te gaan waar het risico groter is dan in ons land. Op de kaart zie je goed hoe Lissabon, grote gebieden in Zweden en ook Luxemburg met een opstoot van het virus te maken hebben.”

Opgelet: door de grote drukte moet je mogelijk even geduld oefenen tijdens het laden van de kaart.