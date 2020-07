Nationale feestdag in het teken van coronahelden en 75e verjaardag einde WOII

De plechtigheid voor de nationale feestdag op 21 juli vindt dit jaar plaats op het Paleizenplein in Brussel. De viering staat in het teken van de slachtoffers van de COVID-19-epidemie in ons land en wordt een eerbetoon aan het zorgpersoneel. De feestdag staat ook stil bij de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.