Tegen 2050 heeft tot 40 procent van inwoners in Nederland een migratieachtergrond

Het aantal inwoners met een migratieachtergrond neemt in Nederland de komende dertig jaar waarschijnlijk toe. Hun aantal van 4,2 miljoen in 2020 zal naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050 groeien. Dat blijkt uit het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).