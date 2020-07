OKRA Sint-Truiden start de werking weer op

Sint-Truiden - Op 5 maart vond de laatste activiteit van OKRA Sint-Truiden plaats. Precies vier maanden later start de werking van de Sint-Truidense seniorenorganisatie weer voorzichtig en schuchter op.

Vier maanden hebben de senioren van OKRA Sint-Truiden in hun kot moeten zitten. Vanaf 5 maart werden alle activiteiten uitgesteld of afgelast wegens de coronadreiging. En ook al was Sint-Truiden erg getroffen, er viel geen enkel overlijden te noteren bij OKRA. Onze senioren moeten dus wel erg sterk zijn.

Voorzichtigheidshalve gaat het bestuur nog niet over tot de orde van de dag, en start de activiteiten voorzichtig weer op. Vorige maandag trokken de fietsers weer op pad, ondanks de dreigende hemel en de regen die volgens de weermannen er zeker zou komen. Nu donderdag halen de petanquers de ballen weer uit de kast.

Het werd een pittige eerste fietstocht richting Brabant met een rustpauze in Zoutleeuw. Een leuke tocht, ware het niet dat Romain een ongelukkige val deed en naar de dokter moest. Zonder erg, bleek. Maar ook dat is OKRA: senioren kansen geven, met vallen en opstaan.