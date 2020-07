Finneke en Jefke jarig en reeds 67 jaar bij elkaar

Tongeren - In Tongeren waren onlangs Joseph 'Jefke' Torboli (92) en Josephine 'Finneke' Vanlessen (90) jarig. Samen met hun 2 kinderen Margerete 'Margo' (55) en Pietro (62) werd er een klein feestje gehouden.

Finneke werd geboren in Overrepen en Jefke in Borgloon. Nadat ze elkaar leerden kennen op de kermis in Piringen stapten ze 67 jaar geleden in het huwelijksbootje, dat nog steeds niet gezonken is.

Jef werkte bij Atelier Moderne in Nerem, vervolgens bij Nova in Tongeren en ging met pensioen bij Volvo in Sint-Truiden. Finneke was huisvrouw en kan nu nog altijd heel goed koken. Ze wonen nog steeds samen in hun appartement in Tongeren waar ze graag verblijven omdat de andere bewoners en de buren heel vriendelijk en behulpzaam zijn. Ook Sarap, Carina, Renilde, Anja en Tracey van de thuishulp en de thuisverzorging doen hun uiterste best om Finneke en Jefke te helpen en bij te staan.