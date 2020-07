Eigen straat voor Elvira Servaes

Houthalen-Helchteren - De gemeenteraad keurde vorige week de naam goed voor een nieuwe straat uitkomend op de Guldensporenlaan: de Elvira Servaesstraat. Doelbewust is er gezocht naar een straatnaam die verwijst naar een vrouwelijk iemand om ook in Houthalen-Helchteren het aantal vrouwelijke straatnamen te verhogen.



Het was eerder al een issue in de gemeenteraad: Houthalen-Helchteren telt amper straatnamen die verwijzen naar een vrouw. De komst van een verkaveling met een nieuwe weg bood dan ook een unieke kans om hier op in te spelen. De nieuwe straat werd vernoemd naar Elvira Servaes.

Elvira Servaes werd op 5 december 1924 geboren in Gent. Na omzwervingen in onder andere het Duitse Bonn kwam ze uiteindelijk in Houthalen terecht. Op 3 februari 2018 overleed ze in onze gemeente, waar ze de laatste periode van haar leven doorbracht in woonzorgcentrum Vinkenhof.

Elvira was een gelauwerd oudstrijdster. In de tweede wereldoorlog werkte Elvira voor het Britse leger. In de schoot van de geheime dienst onderzocht Elvira onder meer de passerende briefwisseling.

Omwille van haar verdiensten tijdens WOII is de vernoeming naar haar in deze nieuwe straatnaam een terechte erkenning.