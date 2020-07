Toby Alderweireld staat weer in de basis bij Tottenham en mag meteen vieren

Toby Alderweireld heeft voor het eerst sinds de corona-onderbreking nog eens mogen spelen voor Tottenham Hotspur. De Rode Duivel vierde tijdens de 1-0-zege tegen Everton zijn terugkeer in de basis.

Alderweireld mocht in de basis starten in plaats van Davinson Sanchez, die de zwartepiet kreeg voor het defensieve gestuntel in de 3-1-nederlaag tegen Sheffield United. Hij mocht meteen vieren, want door een eigen doelpunt van Everton-verdediger Michael Keane maakte Tottenham het verschil in een weinig aantrekkelijke match. Halfweg was er wel even vuurwerk toen ploegmaats Son Heung-min en Hugo Lloris elkaar in de haren vlogen, maar dat brandje was na rust alweer geblust.

In het slot liep Alderweireld nog tegen een gele kaart aan voor tijdrekken. Jan Vertonghen mocht pas in blessuretijd invallen bij de Spurs, die door de zege opschuiven naar een gedeelde achtste plek.