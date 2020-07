Countryzanger Charlie Daniels (83) overleden

Countrymuzikant Charlie Daniels is maandag op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee overleden. Daniels was lid van de Country Music Hall of Fame en de Grand Ole Opry en is bekend van de Grammy-winnende hit “The Devil Went Down to Georgia”. Volgens een woordvoerder stierf hij aan een beroerte.

De countryzanger is in 1936 geboren in de Amerikaanse staat North Carolina en begon in de jaren 50 met het schrijven en maken van muziek. Hij was in 1964 co-auteur van het nummer “It Hurts Me” van Elvis Presley en werkte onder meer voor Bob Dylan en Leonard Cohen. Later richtte hij zijn eigen band op en scoorde hij in 1979 met de hit “The Devil Went Down to Georgia”, waarvoor hij een Grammy Award ontving.

Eind jaren 80 en jaren 90 haalden meerdere albums van Daniels nog de countryhitlijsten.