Tom Dumoulin past voor WK tijdrijden en Nederlands kampioenschap

Tom Dumoulin past voor het Nederlands kampioenschap wielrennen, dat op 23 augustus plaatsvindt. De renner van Jumbo-Visma wil zich volledig concentreren op de Ronde van Frankrijk, die zes dagen later van start gaat.

“Ik heb al een heel druk programma in aanloop naar de Tour de France, met hoogtestages, daarna wedstrijden en nog meer hoogtestages”, zegt Dumoulin. “Het is niet mogelijk om dan terug te komen voor het NK. Ik blijf in Frankrijk tussen de Dauphiné en de Tour.”

De kans dat de 29-jarige Nederlander zal deelnemen aan het wereldkampioenschap tijdrijden is ook klein. Die wedstrijd staat gepland op de slotdag van de Tour de France en de kopman van Jumbo-Visma laat weten dat hij de Tour zal uitrijden, “zelfs al doe ik dan niet meer mee voor het eindklassement”.

Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden. Dat jaar won hij ook de Giro. In de Tour de France werd hij in 2018 tweede, op 1:51 van de Welshman Geraint Thomas. De Tour van vorig jaar miste hij door een knieblessure. Het NK tijdrijden won hij in 2014, 2016 en 2017, in de wegrit kon hij nog geen nationale driekleur veroveren.