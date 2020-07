Na Lidl lanceert nu ook Tesla een eigen kledinglijn

Op de website van de autofabrikant Telsa kan je vanaf nu niet alleen terecht voor een gloednieuwe auto, maar ook voor kleren. Daarbij ook een opvallende korte rode short met het opschrift “s3xy” op de achterkant. Een koopje is het niet, want het rode kledingstuk kost u liefst 69,42 dollar – omgerekend ongeveer 61 euro.

Tesla-baas Elon Musk doet evenwel niets per toeval. Het shortje is een verwijzing naar zijn zege op beleggers die zijn aandeel durven te shorten. En ook de prijs is geen toeval. Het verwijst namelijk naar 420 dollar, de koers die Musk in 2018 aanhaalde als prijs om Tesla van de beurs te halen.