Halen -

De stad Halen start vandaag met een zomerschool voor leerlingen die het moeilijk hadden tijdens de coronacrisis. In de voormiddag wordt de leerstof herhaald en maken ze huiswerk. Namiddag is er tijd voor sport en spel. Acht kinderen schreven zich in voor de zomerschool in juli. Voor augustus zijn de plaatsen bijna allemaal ingenomen.