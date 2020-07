Vakantie tijdens coronacrisis toch niet zo’n goed idee: niet zeker dat je ook weer thuis geraakt

Hasselt -

De reissector is razend op de overheid en de virologen, omdat ze verwarring zaaien over de vakantieplannen deze zomer. Bij vele Limburgers, die een zonnig verblijf geboekt hebben, slaat de schrik toe. Ze durven niet meer vertrekken, na de berichten over de heropflakkering van het coronavirus in Spanje, Italië en Portugal en vrezen dat ze vast komen te zitten. In Catalonië is een nieuwe lockdown afgekondigd in een gebied niet zo ver van Barcelona en de Costa Brava. Maar angst is nergens voor nodig, omdat de hotels hun voorzorgen genomen hebben en de toeristische regio’s zich strikt aan de opgelegde coronamaatregelen houden. “Het is daar zelfs veiliger dan hier op straat”, klinkt het bij Reizen Meyers in Hasselt.