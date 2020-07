Terminal Kristalpark brengt haven van Antwerpen tot in Lommel

Lommel - De haven van Antwerpen schuift steeds meer op richting Limburg. BCTN, de uitbater van de containerterminal in Beringen, heeft nu ook plannen in Lommel.

De LRM en de stad Lommel kondigen de bouw van een containerterminal aan op het Kristalpark 3. Dat moet het grootste onontgonnen industrieterrein van Vlaanderen in de markt zetten voor het aantrekken van grote, logistieke spelers. De terminal zorgt voor een rechtstreekse verbinding via het water met de haven van Antwerpen, bovenop de al bestaande spoorlijn van de IJzeren Rijn. Meer dan ooit ligt de toekomst van Limburg in de import- en exportstromen van zeecontainers uit hoofdzakelijk Azië. Ook de coronacrisis heeft aan de globalisering niets kunnen veranderen, hoe graag sommigen dat ook willen.