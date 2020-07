Club Brugge trekt zich terug uit raad van bestuur Pro League

Aan de vooravond van de algemene vergadering van de Pro League stuurt Club Brugge een krachtig signaal de wereld in. Algemeen manager Vincent Mannaert heeft zijn collega-clubleiders laten weten dat Club Brugge zich terugtrekt uit de raad van bestuur en hij niet langer kandidaat is bij de stemming dinsdag. Blauw-zwart neemt op die manier afstand van het weinig fraaie schouwspel in de belangenvereniging van profclubs.