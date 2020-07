95-jarige chauffeur richt flinke ravage aan bij dienstencentrum

Hove - In de René Verbeecklaan in Hove heeft een automobilist maandagmiddag een flinke ravage aangericht. De 95-jarige chauffeur wou iets gaan eten in dienstencentrum Ten Hove. Toen hij wou parkeren liep het mis.

“Plots reed hij achterwaarts naar de ingang van het woon-zorgcentrum Cantershof. Daar ramde hij de steunbalk van een luifel en de toegangsdeur. Dan reed hij vooruit, over het gras en ramde hij de muur van ons dienstencentrum”, zegt centrumleider Gerda Vos. “De aanrijding zorgde voor een luide knal en een stofwolk. Het is een klein mirakel dat de wagen niet door de muur is gereden. Aan de andere kant van de muur zaten mensen te eten.”

De bestuurder werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer ruimde de brokstukken op en voerde stuttingswerken uit. Er wordt nu onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren.

Foto: rr

Foto: rr