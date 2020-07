De wielerwereld werd zaterdag opgeschrikt door het plotse overlijden van Niels De Vriendt (20). Ook Danny Goeleven uit Paal is er niet goed van. Hij verloor in 2018 zijn zoon Jeroen na een hartinfarct.

Danny (58) ontvangt ons in zijn werkplaats, achter zijn huis, waar hij als vrijwilliger fietsen repareert of samenstelt voor het Rode Kruis. Een volledige muur in zijn atelier is aan zijn zoon Jeroen ...