Nieuwe datum EK is geen sinecure voor Oliver Naesen: “Het komt wel dicht bij de Tour”

De datum van het EK wielrennen raakte maandagmiddag bekend. Op maandag 24 augustus wordt de tijdrit bij de mannen afgewerkt, waarin Remco Evenepoel zijn titel verdedigt, op woensdag 26 augustus staat de wegrit op het programma. “Uiteraard zou ik het EK graag rijden”, zegt Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), “maar het komt wel dicht bij de Tour (29/08-20/09). We moeten eerst de planning nog eens bekijken.”

Naesen won al twee keer de Bretagne Classic, in Plouay, in 2016 en 2018. Vorig jaar won Sep Vanmarcke de WorldTour-wedstrijd. Op de vernieuwde kalender staat de Bretagne Classic op 25 augustus op het programma, het EK voor de mannen elite daags nadien “om de renners die deelnemen aan de Tour de kans te geven om ook deel te nemen”.

Evenepoel gaf al aan dat hij zijn Europese titel wil verdedigen in de tijdrit, maar ook voor de wegrit maken de Belgen kans op het selectieve, maar ook niet loodzware parcours. “Ik denk dat ik meer kans maak op het EK dan het WK in Martigny”, vertelde Naesen tijdens een mediadag op trainingsstage in het Franse Vaujany. “Ik won al twee keer in Plouay, het is een parcours en een wedstrijd die me ligt, maar eerlijk, deze datum valt nu wat uit de lucht. Ik was van plan om deel te nemen aan de Bretagne Classic (op dinsdag) en dan door te reizen naar de Tour, maar nu durf ik nog niet zeggen of ik er bij zal zijn. Ik moet nog overleggen met de ploeg en de bondscoach moet me ook selecteren natuurlijk (lacht).”

De tijd tussen het EK en de start van de Tour is kort, maar doenbaar. “In de Tour ben ik er zeker bij”, zegt Naesen. “Er is een tijdje terug een voorselectie van twaalf bekendgemaakt. Daar zat ik bij, maar ik ben ook al zeker van een plek bij de laatste acht voor die Tour de France. Ook Benoît Cosnefroy, Romain Bardet en Pierre Latour zullen van de partij zijn. Ik zal meer vrijheid krijgen dan de andere jaren. Uiteraard is het klassement belangrijk, zoals altijd in onze ploeg, maar ook ritwinst is een groot doel en dan hoop ik mijn kans te grijpen.”

Naesen hervat het seizoen in de Strade Bianche (01/08) en trekt daarna door naar Milaan-Turijn (05/08) en Milaan-Sanremo (08/08). Vervolgens staat de Ronde van Wallonië (16/08-19/08) op het programma. Daarna mogelijk het EK en dus al zeker de Tour.