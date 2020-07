Helikopter boven Boekt ingezet om dief op te sporen

Heusden-Zolder -

In de Belikstraat in Boekt, ter hoogte van frituur/broodjesbar ‘De Kleine Lust’, is de lokale politie van Heusden-Zolder massaal uitgerukt naar wat volgens de eerste berichten een diefstal op heterdaad was. De buurt reageert geschrokken. Volgens bewoners zou het om twee dieven gaan die door de politie werden achtervolgd. Volgens hen is één van de twee dieven gaan lopen. “We hoorden plots veel kabaal. En toen we gingen kijken, zagen we de helikopter boven het gebied hangen en stond hier veel politie. Meer weten wij ook nog niet.”