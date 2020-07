Franck Ribéry laat beelden zien van ravage na inbraak en zinspeelt op vertrek uit Italië: “Hoe kan ik me hier nog veilig voelen?”

Franck Ribéry heeft in zijn huis in Firenze inbrekers over de vloer gehad. Dat deelde de aanvaller van Firenze maandag via zijn sociale media mee. De 37-jarige Fransman zette er ook een filmpje bij dat de gevolgen van de inbraak laat zien.

De dieven waren zijn huis binnengekomen terwijl Ribery een uitwedstrijd in Parma speelde. “Ze namen enkele handtassen en juwelen van mijn vrouw mee”, schrijft Ribéry. “Maar dat is niet het belangrijkste. Hoe kan ik me hier nu nog op mijn gemak voelen? Dit kan ik niet aanvaarden. In München waren mijn vrouw en kinderen veilig. Ik jaag geen miljoenen na, dankzij God komen we niets te kort. Voetbal is mijn enige passie. Maar passie of niet, mijn familie komt op de eerste plaats. We zullen de beslissingen nemen die nodig zijn voor ons welzijn.”

Ribéry verhuisde afgelopen zomer van Beieren naar Toscane. Italiaanse media meldden maandag dat de misdaad in het land aanzienlijk is toegenomen na de coronalockdown. In mei is het aantal overvallen en inbraken er bijna verdubbeld.

Foto: EPA-EFE

“Ik ben geschokt door war Ribéry overkomen is”, reageerde Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso op de clubwebsite. “Afgezien van de financiële schade, is zoiets een trauma voor wie het overkomt. Vooral wanneer je merkt dat je niet de rust ervaart die ieder van ons moet hebben als hij zijn gezin thuis laat. We zullen ons best doen opdat Franck opnieuw de nodige rust vindt en we zullen hem op dit slechte moment begeleiden. Ik weet zeker dat de Florentijnen ook aan de zijde van Franck zullen staan en dat ze onze grote kampioen hun genegenheid en liefde zullen tonen.”