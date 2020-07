Fietsveilige rotonde in Veldwezelt wordt deze week opengesteld

Lanaken -

Tegen vrijdag 10 juli wordt de nieuwe rotonde in Veldwezelt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers opengesteld. Ook de 2e Carabinierslaan, van en naar Maastricht, is vanaf dan opnieuw open. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkte vier maanden aan deze fietsveilige rotonde, waarvan het merendeel in corona-omstandigheden. Toch liep de planning relatief weinig vertraging op. Na het bouwverlof volgen de laatste afwerkingen.