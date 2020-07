Gemeentehuis Heusden-Zolder heeft nieuwe onthaalcollega Cruzr

Vanaf vandaag worden bezoekers aan het gemeentehuis van Heusden-Zolder opgewacht aan de ingang door een nieuwe medewerker. Robot Cruzr, de nieuwe digitale collega, verwelkomt de komende twee weken alle bezoekers en maakt hen wegwijs hoe ze in tijden van corona het gemeentehuis op een veilige en correcte manier betreden.

“Omdat er op dit moment veel heisa rond mondmaskers is, willen we op deze manier de mensen attent maken op het gebruik ervan in ons gemeentehuis”, zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). “Robot Cruzr ...