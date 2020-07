Bilzen -

De politie heeft maandag even voor 10 uur zes transmigranten opgepikt in een weide langs de E313 in Schoonbeek. De zes mannen bleken allemaal afgekomstig te zijn uit Somalië. Vier van de zes hebben al een dossier lopende bij de dienst Vreemdelingenzaken. Voor de twee anderen wordt een dossier opgestart omdat ze nog niet gekend waren. Ook zij mochten na het afhandelen van de administratieve procedure vertrekken.