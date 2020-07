Evi Hanssen heeft zich verloofd

Na een moeilijke scheiding en een periode van eenzaamheid, heeft presentatrice Evi Hanssen (41) zich opnieuw verloofd. Ze zei volmondig ‘ja’ tegen haar partner Kurt Loyens (51). Hanssen maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

Hanssen was in het verleden al getrouwd en is moeder van twee kinderen. Over de scheiding in 2011 en de daaropvolgende periode van eenzaamheid was de actrice steeds openhartig.

“Toen ik zelf gescheiden ben, herkende ik me in de manier waarop mijn moeder daar destijds mee is omgegaan”, zei Hanssen in het TV-programma The Therapist. Waarmee ze doelt op het feit dat ze de touwtjes in handen probeerde te houden over de kinderen en de opvoeding ervan. “Mijn schip”, noemt Hanssen het, “waarop een man een tijdje of heel lang mee mag varen. Maar het is wel mijn schip.”

Hanssen scheidde toen ze 33 jaar was. “Jong gescheiden”, zegt ze zelf. “En ik besef: als je met iemand iets wilt opbouwen, moet je die iets meer laten doen dan gewoon meevaren op je schip. Maar dat kan ik niet uit handen geven. Ik geef heel weinig ruimte. Je moet je aanpassen. En ik val nu net op mannen die dat van nature niet in zich hebben. Scheiden voelde alsof het de glans van mijn leven heeft weggenomen. Het heeft een breuk betekend met het zorgeloze. Ik was wel al 33, maar het voelde toch als volwassen worden. Achteraf bekeken is de glans echt wat weg van het leven.”

Nu lijkt het erop dat Hanssen die glans heeft teruggevonden.