Laakdal -

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft maandag vier mannen aangehouden voor een gewelddadige home invasion die vorige woensdagnacht plaatsvond in Laakdal. Zaterdag zorgden de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en PZ Geel-Laakdal-Meerhout voor de doorbraak in het onderzoek.