Kunstenaars weer in open lucht aan de slag

Bree - De leden van de kunstenaarsgroep Marie-France hadden zich hun 15de zomer buiten schilderen helemaal anders voorgesteld: vorige week konden ze pas voor het eerst in open lucht aan de slag.

“Corona strooide lange tijd roet in het eten”, vertellen mama Rina en dochter Marie-France Geuens. “Toen we dan eindelijk weer buiten mochten, regende het twee weken na elkaar dat het goot. We zijn dus heel blij dat we vandaag weer van elkaars gezelschap en de schilderkunst kunnen genieten.” Iedereen is elke woensdag vanaf 18 uur welkom om eens langs te komen in de Sportlaan 9. Info: 0497/83.86.24.