De GR5 door Limburg: de streek van 1.001 vijvers en 11.000 maagden

Heusden-Zolder / Hasselt -

Lommelaar Luc Verhoeven (66) deed er zeven jaar over om de 2.000 kilometer lange GR5 uit te wandelen, maar uiteindelijk kon hij in 2013 zijn wandelschoenen in het zand van het strand van Nice zetten. Ondanks zijn ervaring geniet hij ook nog steeds van de ‘schamele’ 16 kilometer tussen Viversel en de abdij van Herkenrode.