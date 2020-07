Studie van Reebok wijst uit waar de fitste mensen wonen

De fitste mensen ter wereld, die wonen blijkbaar in Zwitserland. Althans dat is toch de uitkomst van een onderzoek van Reebok. Het hield daarvoor rekening met onder andere hoeveel marathons er worden gelopen en het aantal fitnesscentra.

In een poging om het fitste land ter wereld te vinden, analyseerde Reebok de gegevens van amateur- en professionele lopers. Het keek daarnaast ook naar het aantal loopevenementen per miljoen inwoners, het aantal marathons dat per miljoen inwoners werd gelopen, de gemiddelde tijd van die marathons, het aantal fitnesscentra per tien vierkante kilometer in telkens de meest dichtbevolkte stad en het aantal gewonnen olympische medailles in atletiek en duursporten per land.

Conclusie: Zwitserland scoort het best. Het haalt een algemene score van 7,44 op 10 dankzij onder meer de tweede laagste tijd op de marathon en hoofdstad Zürich die met zestien de hoofdvogel afschiet wat het aantal fitnessen per tien vierkante kilometer betreft. Zwitserland wordt op de hielen gezeten door Portugal, Frankrijk, Ierland en Nederland. Van België valt geen spoor te bekennen in de top tien.

Dat Reebok specifiek naar het loopgedrag keek, vindt het naar eigen zeggen vanzelfsprekend. “Lopen is een van de makkelijkste sporten om te beoefenen, het enige dat je nodig hebt is een paar loopschoenen. Veel landen uit de top tien bieden prachtige landschappen aan waar het aangenaam is om te joggen”, klinkt het.