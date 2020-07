EK wielrennen vindt dit jaar eind augustus plaats in Plouay: “Hele prestatie dat dit nog plaats kan vinden”

Het EK wielrennen op de weg zal van 24 tot 28 augustus doorgaan in het Franse Plouay. Dat heeft de Europese Wielerunie (UEC) maandag bekendgemaakt.

Oorspronkelijk zou het EK dit jaar van 9 tot 13 september plaatsvinden in het Italiaanse Trente. Maar begin mei liet de UEC weten dat dat niet mogelijk zou zijn omwille van de coronapandemie en dat de Italiaanse stad in september 2021 het volgende EK zal ontvangen.

Het EK in Bretagne vindt plaats vlak voor de Ronde van Frankrijk, omwille van de coronacrisis verzet naar 29 augustus-20 september. Op maandag 24 augustus zijn de tijdritten voorzien. De wegwedstrijd bij de mannen gaat door op woensdag 26 augustus, de vrouwen zijn een dag later aan zet. Op zondag 23 augustus worden in heel wat landen de nationale kampioenschappen afgewerkt. Dat geldt niet voor het BK, dat op 22 september gehouden wordt. De Bretagne Classic, die eveneens doorgaat nabij Plouay, staat op dinsdag 25 augustus op het programma.

“Het is ongetwijfeld een hele prestatie dat het EK alsnog kan plaatsvinden, gezien het erg moeilijk seizoen omwille van de coronacrisis”, stelt UEC-voorzitter Rocco Cattaneo. “Sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben we onvermoeibaar gewerkt om de geprogrammeerde evenementen te behouden. Na het uitstel van het EK in Trente legden we meteen contact met verschillende partijen om ons belangrijkste evenement niet te verliezen.”

Remco Evenepoel is titelverdediger in het tijdrijden, Elia Viviani is Europees kampioen op de weg.