An Lemmens ontwerpt zomercollectie voor LolaLiza

Presentatrice An Lemmens werkt voor de tweede keer samen met het Belgische merk LolaLiza. Dat doet ze niet alleen: ook voormalig Miss België Tatiana Silva ontwerpt een capsulecollectie voor het label.

Vorig jaar brachten de twee mediapersoonlijkheden elk een feestelijke collectie uit voor het merk, die in de smaak viel bij de fans van de keten en tot een vervolg leidde. Voor deze tweede samenwerking mochten de dames beiden aan een collectie werken die toespitst op de hoogzomer: kleding die past bij zwoele avonden en zonnige namiddagen op het strand.

An Lemmens creëerde vijf kleurrijke stuks die positiviteit moeten uitstralen, denk aan een zwierige maxi-jurk en een tropisch jumpsuit. “Ik wilde graag een collectie ontwerpen voor vrouwen die lekker in hun vel zitten en dat ook uitstralen”, klink het in het persbericht.

De stuks van Tatiana Silva zijn iets meer ingetogen in zwart, wit of roze, maar voorzien van frivole details. “Speelsheid is belangrijk voor mij”, klinkt het. Dat vertaalt zich onder meer in een hemdjurk met pofmouwen en franjes. De uitzondering in haar lijn is een lange bloemenjurk, die je bohemian look helemaal maakt.

Beide collecties zijn verkrijgbaar online via LolaLiza.com en in geselecteerde winkels vanaf woensdag 8 juli.