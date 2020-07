Kim Kardashian kiest voor drastische en vurige nieuwe look

Kim Kardashian heeft haar donkere, sluike haren ingeruild voor een vuurrood kapsel. De realityster deelde de eerste beelden daarvan via sociale media.

Kim Kardashian houdt wel van een make-over en kleurde haar haren de afgelopen jaren onder meer blond en kauwgomroze, maar de laatste tijd koos ze pertinent voor haar eigen donkere lokken. Tot nu. De realityster maakte via enkele foto’s op sociale media duidelijk dat haar kapsel nu vuurrood is. En natuurlijk hoorde daar meteen ook een bijpassende outfit bij.

Wie dacht dat het eventueel om een pruik ging, is er in elk geval aan voor de moeite. Haar haarstylist Chris Appleton bevestigde ondertussen dat het wel degelijk om haar echte haar gaat. “Kim is een trendsetter en niet bang om iets nieuws uit te proberen. We hebben al eens blond en roze gedaan, maar rood was echt onverwacht. Dat is ook wat ik zo fijn vind aan haar”, liet hij in een reactie aan People weten.

Volgens Appleton haalden ze de inspiratie voor de coupe bij de rode pruik die ze in 2019 droeg voor de Sooo Fire-campagne voor haar make-upmerk KKW Beauty. “Ik stemde het rood af op het huidkleur van Kim. Dat is meteen ook waarom ik de haarwortels donker heb gelaten”, zegt Appleton nog. Zien we binnenkort allemaal roodharigen rondlopen? Het zou in elk geval niet voor het eerst zijn dat Kim Kardashian de toon zet.