Hoogdag voor de Pro League op komst: verkiezingen, tv-contract afkloppen en buigen over format competitie

De Pro League houdt na een turbulent seizoen dinsdag zijn laatste Algemene Vergadering voor het zomerreces. Er moeten nog een aantal belangrijke onderwerpen afgeklopt worden, zoals de modaliteiten van het tv-contract met Eleven Sports. Maar er heerst ook opnieuw verkiezings- en degradatiekoorts binnen de Pro League.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt dinsdag namelijk over acht zeteltjes binnen de Raad van Bestuur. Liefst acht van de huidige mandaten lopen af. Enkel 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans (Union SG) is veilig, maar de vier vertegenwoordigers van de G5 (Marc Coucke/Anderlecht, Michel Louwagie/AA Gent, Vincent Mannaert/Club Brugge en Bruno Venanzi/Standard) en de vier vertegenwoordigers van de K11 (Mehdi Bayat/Charleroi, Joseph Allijns/KV Kortrijk, Eddy Cordier/Zulte Waregem en Patrick Orlans/Oostende) moeten vervangen worden. Namens Sporting Charleroi vroeg Mehdi Bayat om een extra vertegenwoordiger toe te voegen van de K11 om zo het evenwicht tussen de kleine en grote clubs te herstellen. Ook het voorstel van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere om drie onafhankelijke bestuurders toe te voegen en het meervoudig stemrecht af te schaffen, komt ongetwijfeld aan bod in de debatten.

Daarnaast zullen het nieuwe tv-contract van Eleven Sports en de modaliteiten daarvan uitvoerig besproken worden. Er moet onder meer nog vastgelegd worden welke tijdsloten voor de wedstrijden vrijgemaakt kunnen worden. Eleven Sports en de Pro League zouden elke wedstrijd van een speeldag een eigen tijdslot willen geven. Elk duel start op een verschillend uur, met als gevolg dat er zondag vier matchen zouden plaatsvinden, waarvan de laatste aanvat om 20u30. Uit een enquête van de overkoepelende supportersvereniging Belgian Supporters bleek dat de voetbalfan daar niet meteen voor staat te springen. De Algemene Vergadering moet dat principe nog goedkeuren.

Waasland-Beveren

Ook het geschil met Waasland-Beveren en de procedures die door andere clubs werden in gang gezet tegen de Pro League, staan hoog op de agenda. Vorige week besliste de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) om geen voorlopige maatregel te nemen, waardoor de Waaslanders volgend seizoen in 1A uitkomen. De beslissingen genomen op de Algemene Vergadering van 15 mei lijken dus stand te houden, waardoor de degradatie van Waasland-Beveren ook nagenoeg een feit is. Toch staat op de dagorde ook een mogelijke stemming over een competitie in 1A met 18 ploegen met verkorte play-offs, inclusief Waasland-Beveren, OHL en Beerschot. Cercle Brugge liet zo’n voorstel “van de minste weerstand” agenderen. Sowieso moet dinsdag de knoop over het format van volgend seizoen doorgehakt worden, want woensdag lanceert Eleven Sports zijn plannen voor het Belgisch voetbal en de kalender voor 2020-2021.

Beerschot roert zich verder nog. De Ratten vragen een aantal verduidelijkingen bij de bestuursvergaderingen van 27 april en vooral 15 mei, de dag waarop de competitiestop een feit werd. Het gaat dan onder meer over het intussen reeds geschrapte reglement dat nieuwe kernen mogen aantreden in de beker- en 1B-finale, alsook de mogelijkheid dat Westerlo zou promoveren als de return van de promotiefinale toch niet kan plaatsvinden. Beerschot hekelt ook de beslissing om solidariteitsbijdragen in het kader van COVID-19 enkel toe te kennen aan clubs die geen juridische procedures aanspannen tegen de Pro League. De Mededingingsautoriteit besliste al dat zo’n maatregel tegen de concurrentieregels is. Tot slot heeft Beerschot weinig begrip voor de ongelijke behandeling van clubs. Volgend seizoen zal de top 8 tot veertig comptitieduels afwerken, terwijl de rest er maximaal dertig speelt. Voor al deze grieven stapte Beerschot ook naar het BAS.

Er komt wellicht ook een wijziging in het bondsreglement, waardoor matchen die gestaakt worden door slechte weersomstandigheden niet van bij het begin hernomen moeten worden. Herinner u de partij Charleroi-KV Mechelen in januari die door de mist na 36 minuten werd gestaakt bij 1-0. De match werd helemaal herspeeld en het doelpunt van Charleroi dus geschrapt. Daar was destijds heel wat rond te doen, maar voortaan gaat de match dus wellicht voort vanaf de minuut waarin de match wordt gestaakt.

Stond ook op de agenda: een mogelijke correctie op de Financial Fair Play-regels naar aanleiding van de coronacrisis, maar dat onderwerp werd uitgesteld naar de eerstvolgende Algemene Vergadering in september. De clubs krijgen ook een herinnering over de inwerkingtreding van de regelgeving rond spelersmakelaars.

De Algemene Vergadering was initieel gepland op 12 juni, maar werd op vraag van de K11 - de officieuze vereniging van de elf kleine 1A-clubs - uitgesteld naar 29 juni en later naar 7 juli. Door de verschillende lopende procedures was het onduidelijk hoe het seizoen 2020-2021 er zal uitzien. Daarom vroeg de K11 toen al om uitstel, tot er juridisch meer duidelijkheid is.