Toch Stadsmuzikantenfestival in Tongeren op 6 september

Tongeren -

Normaal gezien vindt het Stadsmuzikantenfestival in Tongeren altijd plaats begin juli. Door het virus wordt het festival verschoven naar 6 september. Op de affiche staan Aafke Romeijn, Aster, Compro Oro, Jaouad, Noémie Wolfs en The Radar Station. Het festival blijft gratis, maar nu moet je wel verplicht reserveren. Dat kan vanaf maandag 13 juli 9 uur. Het aanbod is noodgedwongen beperkt tot 360 tickets. De formule blijft in grote lijnen behouden: de acts spelen korte sets als straatmuzikant in het Begijnhof van Tongeren.