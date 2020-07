Hij zat een tijdlang vast in België, maar Bertrand Baguette begint dan toch aan seizoen Super GT

Bertrand Baguette heeft maandag bevestigd dat hij is aangekomen in Japan, waar hij zal deelnemen aan het nieuwe seizoen in de Japanse Super GT.

Na een periode van onzekerheid kon Bertrand Baguette terugkeren naar Japan. Hij maakt zich op voor het nieuwe seizoen in de Super GT, dat op zondag 19 juli van start gaat in Fuji. De Honda-piloot zat een tijdlang vast in België omdat het land op een ‘zwarte lijst’ stond in Japan, dat in de strijd tegen het coronavirus de toegang tot zijn grondgebied beperkte.

Baguette miste eind juni de testritten, maar kan dan toch racen in de Super GT. Hij is sinds 2014 actief in het kampioenschap. In 2019 kende hij zijn beste seizoen, met een zesde plaats in de eindstand.