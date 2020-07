In deze video voert de professionele waterskiër Landen Letwin push-ups uit tijdens het surfen op het water.

Terwijl hij op weg is naar het waterskiën rond Shebandowan, Ontario, Canada, besloot de professionele waterskiër Landen Letwin zijn spieren te buigen, letterlijk, door push-ups uit te voeren terwijl hij over de top van het water skiet in een verbazingwekkend vertoon van evenwicht en kracht.