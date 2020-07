Dan toch: Delfine Persoon krijgt revanche tegen Katie Taylor

Wat lang een utopie bleek, wordt straks realiteit. Eddie Hearn, de manager van Katie Taylor, liet tijdens het weekend in een interview met de Ierse IFL-TV verstaan dat hij Delfine Persoon heeft voorgesteld om op 22 augustus zonder publiek en in zijn eigen tuin van 15 ha tegen de Ierse wereld- en Olympische kampioene te boksen. Méér zelfs: “The deal is close, very close”, zei hij. “Ik heb drie voorstellen naar Persoon gestuurd en ik wacht nu af wat de reactie zal zijn.”