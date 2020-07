Woelige tijden bij Ann Demeulemeester: ontwerper stapt op en mogelijke verkoop

Er zijn grote veranderingen op til bij Ann Demeulemeester. Creatief directeur Sébastien Meunier kondigde zijn afscheid aan en er duiken geruchten op over een mogelijke verkoop.

Sébastien Meunier was de man die Ann Demeulemeester opvolgde toen die zeven jaar geleden afscheid nam van de modewereld. De Franse ontwerper werkte toen al drie jaar voor ­haar mannenlijn. Via Instagram kondigde hij vrijdag zijn afscheid aan. “Vandaag was mijn laatste dag bij Ann Demeulemeester. Vanuit het diepst van mijn hart wil ik alle teams bedanken waar ik de afgelopen tien jaar mee heb samengewerkt”, schrijft hij onder meer.

Maar dat lijkt niet de enige verandering te zijn die er zit aan te komen bij het in Antwerpen gevestigde modehuis. Er klinken steeds meer geruchten over een mogelijke overname. Naar verluidt zou de Italiaanse retailer Antonioli daarover al vergaande gesprekken voeren. Dat meldt het doorgaans welingelichte modevakblad WWD na diverse gesprekken met anonieme bronnen.